В Улан-Удэ два человека сгорели в попавшем в аварию автомобиле

Машина на большой скорости врезалась в стелу
Жуткое ДТП случилось поздним вечером 5 сентября в поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 23-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны ул. Гарнизонная в направлении ул. Бонивура, врезался в стелу. После столкновения автомобиль загорелся. Водитель и 24-летний пассажир машины скончались на месте происшествия.
Как отметили в Госавтоинспекции, попавший в аварию водитель имел небольшой стаж – всего 1 год. Кроме того, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: vk.com/dtp_03
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