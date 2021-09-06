В Улан-Удэ сбили пьяного велосипедиста, а на трассе «Байкал» - пешехода

Первый с травмами оказался в больнице, второй погиб





Смертельное ДТП произошло вечером 4 сентября в районе остановки «Товары Бурятии» в Улан-Удэ. 50-летнего мужчину на велосипеде, который стал пересекать дорогу на красный сигнал светофора, сбил «Лексус». Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, велосипедист был пьян.

Еще один наезд произошел вечером того же дня на трассе «Байкал» недалеко от Ошурково. Там грузовик «Мерседес» сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход получил смертельную травму и погиб на месте. По предварительным данным, мужчина также был пьян.Фото: «Номер один»