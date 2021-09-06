В Бурятии погиб пьяный водитель Камаза

Грузовик съехал с дороги и перевернулся





ДТП произошло 3 сентября в Муйском районе Бурятии. 52-летний водитель Камаза, ехавший по технологической дороге в 240 км от села Таксимо, перед мостом через реку Каралон не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, погибший водитель был пьян. В декабре прошлого года его уже лишали водительских прав за пьяную езду.Фото: «Номер один»