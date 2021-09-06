В Бурятии пропавший сборщик дикоросов вернулся домой, пока его искали

Пенсионер сам вышел из леса и добрался домой на попутке





Вечером 5 сентября спасателям поступило сообщение о том, что вблизи перевала Пыхта в Прибайкальском районе заблудился сборщик дикоросов. На поиски гражданина выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а также внук пропавшего мужчины.

В ходе поиска в лесу связаться с пропавшим пенсионером сразу не получилось. Когда до него все же дозвонилась оператор «Службы-112», выяснилось, что пожилой мужчина уже находился дома. Он самостоятельно вышел из леса и добрался до дома на попутном транспорте, сообщили Республиканское агентство ГО и ЧС.Фото: «Номер один»