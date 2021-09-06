В Улан-Удэ водитель «Мазды» сбил ребенка на переходе и сбежал

Мальчик госпитализирован с травмами
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД Бурятии выясняют обстоятельства наезда на ребенка. По предварительным данным, сегодня утром на ул. Тобольская водитель автомобиля «Мазда» сбил 13-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего с места происшествия скрылся. Мальчик с травмами госпитализирован в больницу.
Как сообщают очевидцы в паблике «Весь Улан-Удэ», в автомобиле находились мужчина и женщина, они вместе покинули место ДТП. Удар был настолько сильный, что ребёнок отлетел на несколько метров от машины.
Фото: ГИБДД Бурятии
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