В Бурятии подросток угнал автомобиль, чтобы покатать друзей

Машина вместе с ключом зажигания стояла открытой в ограде дома





Рано утром в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Toyota Hilux в Хоринске. Хозяин машины сообщил, что, выйдя из дома, не обнаружил автомобиль в ограде. Ориентировку на розыск угнанной машины передали патрульным нарядам.

При отработке территории сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружили угнанный автомобиль и заблокировали его. Были задержаны 4 молодых людей: 17-летние водитель и пассажиры 17 и 33-лет. На место был вызван наряд ДПС, которому передали задержанных для дальнейшего разбирательства.Угонщиком оказался 17-летний подросток, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Юноша рассказал, что ночью решил покататься с друзьями. Злоумышленники проникли в ограду дома потерпевшего и угнали автомобиль. Сделать это оказалось не трудно - машина была открыта, а ключ от нее находился в замке зажигания, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии