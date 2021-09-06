Жители Улан-Удэ почувствовали отголоски иркутского землетрясения

Его магнитуда составила 5,6 балла
Сегодня в 15:59 в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Его эпицентр находился в 80 км северо-западнее от поселка Орлик Окинского района, сообщили в МЧС Бурятии.
По информации Единой диспетчерской службы, толчки ощущались на территории Окинского района.
Отголоски иркутского землетрясения почувствовали и жители высотных домов в Улан-Удэ.
«На 9 этаже хорошо чувствовалось». «8 этаж ощутимо было!». «Ощутимо очень, 11 этаж». «19 этаж, трясло Борсоева», пишут горожане в паблике «Весь Улан-Удэ». Впрочем, многие комментаторы никакого землетрясения не заметили.
Фото: «Номер один»
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