Жители Улан-Удэ почувствовали отголоски иркутского землетрясения

Его магнитуда составила 5,6 балла





Сегодня в 15:59 в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Его эпицентр находился в 80 км северо-западнее от поселка Орлик Окинского района, сообщили в МЧС Бурятии.

По информации Единой диспетчерской службы, толчки ощущались на территории Окинского района.Отголоски иркутского землетрясения почувствовали и жители высотных домов в Улан-Удэ.«На 9 этаже хорошо чувствовалось». «8 этаж ощутимо было!». «Ощутимо очень, 11 этаж». «19 этаж, трясло Борсоева», пишут горожане в паблике «Весь Улан-Удэ». Впрочем, многие комментаторы никакого землетрясения не заметили.Фото: «Номер один»