07.09.2021
Житель Улан-Удэ угрожал разбить голову приставу

Житель Улан-Удэ угрожал разбить голову приставу

Мужчину разозлило решение, которое вынес в отношении него суд

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, угрожавшего причинить насилие в отношении пристава.

«В мае этого года в связи с неуплатой штрафа гражданин был доставлен судебным приставом в мировой суд Октябрського района, где ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Находясь возле здания мирового суда, виновный из чувства неприязни схватил пристава за форменную одежду и замахнулся камнем, угрожая при этом разбить голову. С учетом физического превосходства должника и его агрессивного поведения высказанную угрозу пристав восприняла реально», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

На суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и принес извинения приставу. Суд, приняв во внимание положительные характеристики и наличие у подсудимого двух несовершеннолетних детей, приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
приставы


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