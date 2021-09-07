Житель Улан-Удэ угрожал разбить голову приставу

Мужчину разозлило решение, которое вынес в отношении него суд





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, угрожавшего причинить насилие в отношении пристава.

«В мае этого года в связи с неуплатой штрафа гражданин был доставлен судебным приставом в мировой суд Октябрського района, где ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Находясь возле здания мирового суда, виновный из чувства неприязни схватил пристава за форменную одежду и замахнулся камнем, угрожая при этом разбить голову. С учетом физического превосходства должника и его агрессивного поведения высказанную угрозу пристав восприняла реально», - рассказали в прокуратуре Бурятии.На суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и принес извинения приставу. Суд, приняв во внимание положительные характеристики и наличие у подсудимого двух несовершеннолетних детей, приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»