В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Вероятно, возгорание произошло из-за непотушеной сигареты





6 сентября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного дома в Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев в подъезде наблюдалось сильное задымление. Пожарными по лестничному маршу было эвакуировано 15 человек.

В квартире горели диван и кресла. 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание. В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.В борьбе с огнем принимали участие 20 человек пожарных и 9 единиц техники. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении, сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии