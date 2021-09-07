В Улан-Удэ задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Автомобиль был угнан с СТО ее работником



В Улан-Удэ полицейские задержали водителя и пассажиров «Мазды», которая утром 6 сентября сбила 13-летнего подростка на пешеходном переходе по ул. Тобольская. Напомним, ребенок получил травмы и был госпитализирован, а виновник наезда и пассажиры иномарки скрылись

Как выяснилось, «Мазда» была угнана с одной из СТО Улан-Удэ ее работником (он ехал в машине в качестве пассажира). Находившийся за рулем 34-летний приятель угонщика был пьян и не имел водительских прав. За оставление места ДТП и вождение в нетрезвом виде мужчина привлечен к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Бурятии.



Фото: ГИБДД Бурятии Как выяснилось, «Мазда» была угнана с одной из СТО Улан-Удэ ее работником (он ехал в машине в качестве пассажира). Находившийся за рулем 34-летний приятель угонщика был пьян и не имел водительских прав. За оставление места ДТП и вождение в нетрезвом виде мужчина привлечен к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.