Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Бурятии

Женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и врезалась в забор
ДТП произошло днем 6 сентября на автодороге «Култук – Монды» в 5 км от села Зактуй. 31-летняя женщина за рулем «Тойоты» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в забор. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 52-летняя пассажирка иномарки и годовалый мальчик. Пострадавших госпитализировали.
Еще одно ДТП с участием ребенка произошло в тот же день во дворе дома на ул. Приречная в Улан-Удэ. Там 29-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» сбил 5-летнего ребенка. В результате наезда мальчик с травмами был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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