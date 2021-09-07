Жительница Улан-Удэ после знакомства в интернете лишилась золотого кольца

Новый ухажер женщины оказался вором





3 сентября в полицию Улан-Удэ обратилась 31-летняя горожанка с заявлением о краже золотого кольца и беспроводных наушников. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, что познакомилась с 36-летним мужчиной в соцсетях. Спустя некоторое время новый знакомый стал часто бывать у нее в гостях. Спустя две недели, после его очередного визита, женщина обнаружила пропажу имущества и сообщила в полицию.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока она работала в квартире заявительницы, женщина позвонила своему знакомому и потребовала вернуть похищенное. Вскоре злоумышленник пришел, бросил через приоткрытую дверь наушники и украшение и планировал скрыться, но был задержан оперативниками.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД Бурятии, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Фото: pixabay.com