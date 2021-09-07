В Улан-Удэ мошенники обманули геймера

Парень хотел заработать на продаже аккаунта в онлайн-игре





6 сентября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 18-летнего горожанина. Молодой человек рассказал, что ранее в одной из популярных соцсетей выставил объявление о продаже аккаунта в онлайн-игре. Аккаунт он оценил в 25 тысяч рублей.

В этот же день заявителю написал неизвестный и сообщил, что занимается подобного рода сделками. Более того, у него есть покупатель.Молодые люди создали общий чат, куда вошли продавец, посредник и потенциальный покупатель. В процессе переписки, касающейся предстоящей сделки, посредник сообщил, что покупатель перевел ему деньги и предоставил скриншот. После он потребовал ответного шага от продавца, а именно, передачи паролей и логинов от электронной почты и личных страниц в соцсетях, необходимых для доступа в аккаунт игры.Заявителю показалось подозрительным происходящее, и он предложил собеседникам пообщаться по видеосвязи. Однако те восприняли инициативу отрицательно, обвинив в несостоятельности его намерений как продавца.Тогда улан-удэнец передал все логины и пароли, помог с их сменой, но обещанные деньги так и не получил. Лишившийся доступа в собственный аккаунт, горожанин обратился с заявлением в полицию.«В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com