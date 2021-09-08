В Бурятии суточное число случаев COVID-19 упало ниже 80

В стационарах получают лечение 327 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 099. Это на 76 случаев больше, чем было во вторник. Из них 49% (27 823) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 791 человек, двое– за последние сутки (оба старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 62 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 804 человека.



В стационарах получают лечение 327 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 279. В отделениях реанимации находится 46 пациентов (из них старше 65 лет – 29), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 955 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 245 (+37) человек, дополнительно сняты с наблюдения 117 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 402 койки: занято – 327, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,3%.



За сутки проведено исследований от 2 112 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 481 941 исследований.



Завершили вакцинацию 273 334 человека. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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