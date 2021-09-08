В Бурятии посадили директора строительной фирмы

В ходе ремонта дома культуры он похитил более 3 млн рублей





Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора одной из строительных организаций, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что после выполнения муниципального контракта по капремонту Дома культуры в селе Баянгол обвиняемый внес заведомо ложные сведения в акт приемки и справку о стоимости выполненных работ. В результате мошенничества им необоснованно получены бюджетные средства в размере свыше 3 млн. рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал строителя виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Приговор суда еще не вступил в законную силу.



Фото: «Номер один» «Следствием установлено, что после выполнения муниципального контракта по капремонту Дома культуры в селе Баянгол обвиняемый внес заведомо ложные сведения в акт приемки и справку о стоимости выполненных работ. В результате мошенничества им необоснованно получены бюджетные средства в размере свыше 3 млн. рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал строителя виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»

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