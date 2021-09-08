Крупное ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ

На месте работают медики и спасатели, есть пострадавшие





Сегодня утром в поселке Солдатский в пригороде Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», столкнулись автомобили «Тойота Виш» и «Ниссан Лаурель», в аварии пострадали оба водителя.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Пострадавших госпитализируют.





Фото: скриншоты видео «Аварком кузов-салон»