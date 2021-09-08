Крупное ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ

На месте работают медики и спасатели, есть пострадавшие
Сегодня утром в поселке Солдатский в пригороде Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», столкнулись автомобили «Тойота Виш» и «Ниссан Лаурель», в аварии пострадали оба водителя.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Пострадавших госпитализируют.
Фото: скриншоты видео «Аварком кузов-салон»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.