Два человека госпитализированы с места ДТП в пригороде Улан-Удэ

На отвороте в поселок Солдатский столкнулись три автомобиля



В ГИБДД Бурятии сообщили некоторые подробности ДТП, произошедшего сегодня утром в районе поселка Солдатский в пригороде Улан-Удэ.

«По предварительным данным, около 9.20 на повороте в поселок Солдатский произошло столкновение трех автомашин: «Ниссан Лаурель», «Тойота Виш» и «Тойота Приус». Водители «Ниссана» и «Тойоты Виш» получили травмы различной степени тяжести, оба мужчины госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в Госавтоинспекции.





Фото и видео: ГИБДД Бурятии Фото и видео: ГИБДД Бурятии

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