В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже

Мужчина рассчитался чужой картой в магазинах и снял номер в гостинице





5 августа в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже денег с банковского счета обратилась 34-летняя горожанка. Женщина рассказала, что 16 августа увидела в магазине понравившийся товар, но поскольку банковской карты с собой не оказалось, она попросила сына привезти ее в торговую точку. При выходе из общественного транспорта школьник обнаружил отсутствие карты. Сразу заблокировать платежное средство женщина не смогла, так как у нее села батарея телефона.

Спустя некоторое время, включив телефон, улан-удэнка обнаружила, что по ее карте совершены покупки в различных магазинах, кафе и снят номер в гостинице. В полицию женщина обратилась только спустя десять дней.По факту кражи возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см.Был одет: черная кепка с надписью белого цвета, рубашка светлая в клеточку, темные брюки. При себе имел черный рюкзак.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-9021-60-59-49, 8-999-380-04-70, 43-02-02 или 102 (112).