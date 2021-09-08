В Улан-Удэ задержали угонщика автомобиля, на котором сбили подростка

Им оказался 23-летний работник автомойки



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля с территории автомойки в Улан-Удэ, на котором впоследствии на улице Тобольской сбили 13-летнего подростка . Злоумышленником оказался ранее не судимый 23-летний работник организации.

Как сообщили в МВД Бурятии, молодой человек угнал иномарку, воспользовавшись оставленными клиентом ключами зажигания для перегона машины с улицы в бокс. Выполнив полировку кузова, парень решил прокатиться на чужом авто, купил в магазине спиртное и по возвращению стал распивать алкоголь. К распитию присоединился его 34-летний коллега, с которым они вместе продолжили поездку на автомобиле клиента, а затем в салоне машины оказались и девушки.



Позже, уже в ночью, приятель угонщика сел за руль машины, а утром, проезжая по улице Тобольской, на пешеходном переходе сбил ребенка. Не оказав помощи мальчику, водитель и пассажиры



Как уже сообщалось, водитель автомобиля также задержан полицейскими. За пьяную езду и оставление места ДТП он привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 15 суток. По факту угона возбуждено уголовное дело. Свою вину в неправомерном завладении транспортом 23-летний работник автомойки уже признал.



Фото: ГИБДД Бурятии Как сообщили в МВД Бурятии, молодой человек угнал иномарку, воспользовавшись оставленными клиентом ключами зажигания для перегона машины с улицы в бокс. Выполнив полировку кузова, парень решил прокатиться на чужом авто, купил в магазине спиртное и по возвращению стал распивать алкоголь. К распитию присоединился его 34-летний коллега, с которым они вместе продолжили поездку на автомобиле клиента, а затем в салоне машины оказались и девушки.Позже, уже в ночью, приятель угонщика сел за руль машины, а утром, проезжая по улице Тобольской, на пешеходном переходе сбил ребенка. Не оказав помощи мальчику, водитель и пассажиры бросили автомобиль и скрылись Как уже сообщалось, водитель автомобиля также задержан полицейскими. За пьяную езду и оставление места ДТП он привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 15 суток. По факту угона возбуждено уголовное дело. Свою вину в неправомерном завладении транспортом 23-летний работник автомойки уже признал.Фото: ГИБДД Бурятии

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