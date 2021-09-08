В Бурятии разыскивают пропавшего подростка

Парень поехал из района в Улан-Удэ и пропал





В Бурятии полицейские разыскивают учащегося 1-го курса Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа 17-летнего Михаила Вульфовича. 3 сентября несовершеннолетний покинул общежитие филиала. По имеющимся данным, днем он выехал на маршрутном такси в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Является воспитанником социального учреждения.

Приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см.Был одет: спортивный костюм и кроссовки черного цвета.Ранее не уходил.При наличии какой-либо информации о молодом человеке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30141) 32-484, 8 (914) 834-87-39 или 102 (112).