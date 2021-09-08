В Улан-Удэ замдиректора Комбината по благоустройству попался на взятке

Михаил Фролов задержан и помещен под домашний арест





В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора Комбината по благоустройству Михаила Фролова. Чиновник обвиняется в получении взятки.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, летом 2018 года сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили в Комбинат по благоустройству Улан-Удэ местного жителя, приговоренного к обязательным работам за пьяное вождение. Мужчину временно приняли на работу уборщиком. Однако спустя некоторое время, не желая отбывать наказание, осужденный обратился к знакомому с просьбой решить вопрос с освобождением. Приятель мужчины, выступая посредником, встретился с заместителем директора учреждения и, договорившись, передал ему взятку в размере 50 тысяч рублей.«Получив вознаграждение, обвиняемый дал поручение подчиненным составить фиктивные табеля учета отработанного времени обязательных работ и в последующем направить их в уголовно-исполнительную инспекцию. На основании представленных подложных документов осужденный мужчина был снят с учета, хотя в действительности наказание за совершенное преступление в полном объеме фактически не понес», - сообщили в Следственном ведомстве.Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии.В настоящее время Михаил Фролов помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: скриншот видео БГТРК