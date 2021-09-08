В Бурятии торговец рыбой на трассе «Байкал» нагло «отшил» инспектора

Продавец вызвал «крышу», которая запугала представителя власти





В Бурятии начинается осенний нерест байкальского омуля. В связи с этим в районе озера Байкал усилена деятельность контролирующих и силовых органов. На побережье прибыла подмога в лице рыбинспекторов из Иркутской области, Забайкальского края и дальних регионов страны, в работу уже запущен один беспилотник, установлены посты, изымается омуль… Мероприятия по охране разворачиваются в полную мощь.

Начало «омулевой» кампании в Бурятии отмечено неожиданным заявлением о возмутительном инциденте, который, вроде как, произошел с сотрудником Россельхознадзора, проводившим контроль за реализацией рыбы.«Управление готово оказывать содействие. Мы с начала года сделали два совместных выезда. Последний выезд был 3 сентября. Пять случаев нарушений при реализации рыбы было установлено. В четырех случаях возбуждены дела административного производства, одно требование выдали на уничтожение рыбы», - сообщила представитель Управления Россельхознадзора Ольга Иванова на заседании оперативного штаба по нересту омуля, которое прошло в Улан-Удэ.Как рассказала чиновница, 3 сентября при проведении рейда на трассе «Байкал» произошел инцидент.«Когда был установлен факт реализации рыбы без документов, гражданин, который реализовывал данную продукцию, вел себя вызывающе, постоянно звонил по телефону. Приехали молодые парни непонятной национальности, видимо, кавказской, не знаю, не могу сказать – инспектор не может определить – на машине «Камри». Угрожали его жизни, собрали всю рыбу и уехали в сторону Кабанска. Никаких действий, чтобы остановить вот этих молодых людей, со стороны полиции не было», - рассказала она.Она попросила, чтобы при проведении такого рода мероприятий была обеспечена безопасность инспекторов Россельхознадзора. «Если будут такие угрозы жизни и здоровью», - пояснила Ольга Иванова.«Я хочу вопрос задать. Александр Сергеевич Меженин (представлял на заседании штаба полицию – прим. авт.), а там если полицейские находились, почему они не могли человека то защитить», - спросил недоумевающий руководитель Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства Роман Гармаев, который вел штаб.Полицейский ответил, что впервые слышит о данной ситуации.«Ольга Михайловна сейчас на всю республику громкие такие заявления делает. Надо разобраться. Угроза жизни, возможно, и была. Но если бы на месте такой момент возникал, и на месте полицейские находились, то сомневаюсь, что они бы бездействовали», - сказал Александр Меженин.Как уточнила представитель Россельхознадзора, «угрожали жизни инспектора, но никто этого не слышал. Факт тот, что рыбу они забрали и уехали. Почему их никто не остановил? В отношении данного гражданина (видимо, продавца рыбы – прим.) меры то приняты не были».Кстати, что на штабе по омулевому нересту присутствовал высокий федеральный чиновник Виталий Молоков, начальник Управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства. Он находится в рабочей поездке по регионам. Напомним, ранее господин Молоков возглавлял Ангаро-Байкальское управление Росрыболовства и работал в Улан-Удэ.«Федерал» обратил внимание на то, что, проехав по трассе у Байкала, он столкнулся с тем, что, например, в Слюдянке идет торговля водными биоресурсами – и рыбой, и рыбопродукцией, икрой и т. д. И условия продажи не отвечают ветеринарным правилам, требованиям по защите прав потребителей.Виталий Молоков указал, что надо организовать межведомственную работу по населенным пунктам вдоль федеральной трассы «Байкал». Он заверил, что представители «Главрыбвода» и «ВНИРО» готовы участвовать - ученые дадут заключения насчет того, к какому виду относится продающаяся рыба и т. д.«В Слюдянке рынок просто завален рыбой. На первый взгляд, есть и омулевая икра», - подчеркнул федеральный чиновник.Что касается происшествия, когда неизвестные лица «наехали» на инспектора Россельхознадзора, то «Номер один» обратился к Ольге Ивановой, чтобы более подробно узнать о нем. Однако чиновница категорически отказалась дать комментарий.В пресс-службе МВД Бурятии отметили, что в тот день действительно был рейд, выявляли нарушения. Но по поводу инцидента с увезенной на «Камри» рыбой и угрозами, информации о поступившем в полицию заявлении нет.Таким образом, не очень понятно, обращался ли инспектор Россельхознадзора в органы внутренних дел или все ограничилось речью на «омулевом» штабе. Пока складывается впечатление, что в полицию и не звонили, и не обращались письменно. Возможно, заявление поступит сейчас.Фото: pixabay.com