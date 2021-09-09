В Бурятии в Тункинском нацпарке задержаны браконьеры с оружием

Они представлялись вымышленными именами, а один пытался выхватить у инспектора свой карабин



В национальном парке «Тункинский» в ночь с 4 на 5 сентября госинспекторами опергруппы при патрулировании территории задержаны неустановленные лица с оружием на автомобиле ГАЗ-69. Они занимались незаконной охотой, сообщили в пресс-службе парка.



При задержании изъято огнестрельное оружие - карабины «Тигр» и СКС. На момент задержания неизвестные на руках не имели удостоверений личности, разрешений на посещения нацпарка, охотничьих билетов, разрешений на оружие. Кроме того, они были пьяны, вели себя несдержанно, один из нарушителей пытался применить силу в отношении госинспектора и выхватить у него свое оружие. При составлении протоколов браконьеры представлялись вымышленными именами. Материалы происшествия направлены в органы внутренних дел для дальнейшего рассмотрения и принятия правового решения.



«Выехали на патрулирование, направлялись по трассе в районе села Шулуты, заметили в темноте свет, решили проверить. Обнаружили неустановленных лиц с оружием. Нарушители были на машине и отказались предъявлять документы, удостоверяющие их личность, охотничьи билеты и разрешения на оружие, что является нарушением правил охоты. Оружие перевозилось и использовалось с нарушением, было заряжено и расчехлено», - поясняют в опергруппе.





Напомним, территория национального парка «Тункинский» является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Незаконный браконьерский вид любого промысла запрещен и преследуется по закону. Предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Фото: tunkapark.ru



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