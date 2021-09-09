В Бурятии задержали еще трех мошенников, обманувших дочь легендарного летчика

По делу проходят уже 6 фигурантов





В Бурятии сотрудники Московского уголовного розыска задержали еще трех подозреваемых в мошенничестве в отношении Ольги Чкаловой, дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.

«Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в ГУ МВД Москвы.





Напомним, злоумышленники похитили с банковского счета 82-летней пенсионерки свыше 23 миллионов рублей. Они звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, мошенники внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге сообщники убедили Ольгу Чкалову перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.







В конце августа в Прибайкальском районе Бурятии полиция задержала первых трех подозреваемых в мошенничестве. Для проведения следственных действий их доставили в Москву.

«В настоящее время шестеро фигурантов задержаны. По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сама Ольга Чкалова поблагодарила полицейских за поддержку. «Я поняла, что в полиции работают высокие профессионалы. Это очень приятно. Надеюсь, что задержание этих людей спасет других жителей нашей страны от подобных случаев», - приводит слова потерпевших ГУ МВД Москвы.Фото: ГУ МВД Москвы