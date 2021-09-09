В Улан-Удэ суд оправдал обвиняемого в насилии «народного участкового»

Приговор уже обжалован прокурором и потерпевшим



Октябрьский райсуд вынес оправдательный приговор в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Улан-Удэ, майора Алексея Хохоева. Напомним , его обвиняли по ч. 3 ст. 286 УК РФ – «Превышение полномочий с применением насилия и спецсредств». По версии следствия, полицейский незаконно, выходя за пределы своих полномочий, применил к задержанному пьяному мужчине электрошокер.

Алексей Хохоев известен в Улан-Удэ как участник конкурса на звание «Народного участкового-2019». В нем он занял второе место, набрав всего на шесть голосов меньше, чем победитель.



Известно, что оправдательный приговор уже обжалован прокуратурой и потерпевшим.



Фото: скриншот видео Алексей Хохоев известен в Улан-Удэ как участник конкурса на звание «Народного участкового-2019». В нем он занял второе место, набрав всего на шесть голосов меньше, чем победитель.Известно, что оправдательный приговор уже обжалован прокуратурой и потерпевшим.Фото: скриншот видео

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