В Бурятии набитый коноплей автомобиль угодил в ДТП

Водителю пришлось сбежать, бросив наркотики в разбитом авто
Утром 2 сентября на автодороге возле села Барыкино Тарбагатайского района произошло ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в электроопору. Не дожидаясь приезда ГИБДД, водитель вместе с пассажирами спешно покинул место аварии.
Причины нежелания попавших в ДТП граждан общаться с полицией быстро прояснились. Как оказалось, иномарка под завязку была набита мешками с коноплей. Всего полицейские насчитали 10 мешков, общий вес изъятого наркотика составил 26 килограммов.
Вскоре на автодороге сотрудники полицейские заметили идущего мужчину. Увидев правоохранителей, он бросился бежать в поле, но был задержан. 32-летний житель Заиграевского района оказался водителем иномарки, попавшей в ДТП.
Мужчина рассказал, что 1 сентября попросил автомобиль у своего приятеля. Вместе с хозяином иномарки и его другом они поехали в Тарбагатайский район. Ночью, пока после употребления спиртного пассажиры спали, водитель остановился и несколько часов собирал коноплю. Собранное растение он упаковал в мешки и погрузил в салон и багажник автомобиля.
На обратной дороге мужчина, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и совершил ДТП. Испугавшись, водитель и пассажиры покинули место происшествия.
«От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, в связи он привлечен к административной ответственности. Также на него составлен протокол за оставление места ДТП. Судом ему назначено наказание в виде ареста на 13 суток. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
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