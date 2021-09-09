В Бурятии вор-рецидивист полтора месяца скрывался от полиции в лесу

Когда мужчина вернулся в Улан-Удэ, его сразу схватили





Сотрудники полиции Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже инструментов с территории стройки.

Как сообщили в МВД Бурятии, заявление о краже поступило в полицию 17 июля. Сотрудники организации сообщили, что обнаружили пропажу утром: окно строительного вагончика было разбито, инструменты - перфоратор, шуруповерт, углошлифовальная машинка, строительный уровень, а также деревянные бруски – похищены. Ущерб составил 65 тысяч рублей.Уже на следующий день полицейские установили личность злоумышленника, по месту его жительства была изъята большая часть похищенного. Однако задержать подозреваемого, которого, к тому же, суд разыскивал за совершение серии краж в Октябрьском районе, сразу не удалось. Мужчина поймали только спустя полтора месяца, когда он снова объявился в Улан-Удэ. По его словам, всё это время он скрывался в лесу в Тарбагатайском районе.Злоумышленник рассказал, что совершил кражу по пути домой: решил пройти через стройку, «чтобы сократить дорогу». Для этого он перелез через забор, а в результате похитил из вагончика и с помощью тачки вывез инструменты, которые припрятал по месту жительства. В момент кражи подозреваемый был нетрезв. Шуруповерт и углошлифовальную машинку он в последующем продал таксисту, чтобы выручить деньги на спиртное.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как отметили в МВД, за плечами злоумышленника уже есть 11 действующих и погашенных судимостей за кражи. В 2019 году он отбыл очередной срок и освободился из колонии.Фото: МВД Бурятии