В Бурятии парни до смерти забили мужчину на глазах у его сына

Женщина попросила парней разобраться с бывшим, но те «перестарались»





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин в возрасте 27 и 29 лет. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшему.

По версии следствия, 9 ноября 2020 года обвиняемые распивали спиртное со случайной компанией в квартире одного из домов в Улан-Удэ. Там они познакомились с женщиной, которая стала жаловаться на своего мужа, попросила разобраться с ним и помочь забрать их общего ребенка. Молодые люди согласились и вместе с ней на автомобиле приятеля приехали в село Усть-Урма Селенгинского района. Парни ворвались в дом к мужчине и стал избивать его с особой жестокостью в присутствии малолетнего сына.После этого жена забрала ребенка и они вместе с ней на машине покинули село, уехав обратно в город. Мужчина, избитый молодыми людьми, вскоре умер от полученных травм.«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Отметим, женщина, после просьбы которой и произошла трагедия, к уголовной ответственности не привлекается. Она заявила, что не просила парней избивать мужа и не догадывалась, что они намерены так поступить. Она думала, что парни якобы просто поговорят с бывшим и помогут забрать ребенка.Фото: pixabay.com