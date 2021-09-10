В Бурятии похититель ребенка пытался обжаловать приговор

Однако суд не нашел для этого оснований





Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу 40-летнего жителя Волгоградской области, ранее признанного виновным в похищении ребенка.

Напомним, резонансное преступление произошло 18 января. В этот день в полицию позвонил 28-летний житель одного из сел Хоринского района, который рассказал, что у него только что-то неизвестный под угрозой пистолета похитил трехлетнюю дочь.Отец рассказал, что мужчина приехал на такси, и дал его описание. Полиция объявила план «Перехват», на въезде в Улан-Удэ близ поселка Восточный автомобиль с похитителем остановили сотрудники вневедомственной охраны. Пассажиров – 39-летнего мужчину и 25-летнюю женщину - препроводили для разбирательства. Девочку сыщики передали отцу.В ходе допроса задержанный мужчина рассказал, с какой целью он похитил ребенка. Оперативники изъяли у него орудие преступления - пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».Как выяснилось, девочка после развода родителей осталась жить с отцом в одном из поселений Хоринского района. Ее мать в 2018 году уехала на постоянное место жительства в Волгоградскую область. Спустя почти два года мать начала требовать возврата ребенка. У бывших супругов начался спор по определению места жительства дочери. Мать обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней.Не дожидаясь решения суда, женщина вместе с приятелем приехала из Волгоградской области в Улан-Удэ. Из города они на такси отправились в Хоринский район, где живет девочка.Пара подъехала к дому. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где наставил на отца малышки пневматический пистолет и под угрозами убийства похитил ребенка. Далее мужчина вывел девочку из дома, усадил в машину к матери, после чего такси отправилось в сторону Улан-Удэ.Женщине обвинения предъявлять не стали, поскольку она была не в курсе о планах своего друга, решившего таким образом помочь ей забрать ребенка. Что касается мужчины, то он уже был судим за особо тяжкие преступления - убийство и разбой.В июне этого года Хоринский районный суд признал мужчину виновным в похищении несовершеннолетнего. Его приговорили к 6,5 годам колонии особого режима.«Осужденный обжаловал судебное решение, считая себя невиновным в похищении. Верховным судом Бурятии с учетом мнения прокурора доводы апелляционной жалобы оставлены без удовлетворения, приговор - без изменения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.