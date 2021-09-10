В Улан-Удэ собаки покусали женщину

По предварительной информации, у животных есть хозяева





Нападение собак на женщину произошло сегодня на Левом берегу Улан-Удэ. По предварительной информации, в атаке на горожанку участвовали два пса, которые имеют хозяев.

Женщину с ранами от укусов доставили в больницу, от более серьезных травм ее спасли прохожие, которые отогнали животных.







Проблемой сейчас занимаются специалисты Комитета городского хозяйства, информация о нападении также доведена до компании по отлову животных.Напомним, в конце прошлого года столицу Бурятии захлестнула волна нападений собак на людей. Наиболее резонансным стал случай с 20-летней Татьяной Лоскутниковой, которую в микрорайоне Забайкальский буквально растерзала стая агрессивных животных. Девушка выжила, но получила страшные травмы и до сих пор проходит лечение.После этого власти города под предлогом бешенства объявили настоящую войну всем собакам, безнадзорно гуляющим по улицам Улан-Удэ. Буквально за пару месяцев в городе были отловлены и умерщвлены тысячи животных. Кампания, на которую затратили миллионы бюджетных рублей, принесла заметный результат: количество бродячих псов в столице Бурятии резко сократилось, а о случаях их нападения на людей в последние месяцы информации не было.Фото: соцсети, pixabay.com