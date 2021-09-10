В Бурятии найден пропавший студент

Все это время он гостил у приятеля в Улан-Удэ



В Бурятии найден учащийся 1-го курса Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа.

Напомним, 3 сентября 17-летний парень покинул общежитие филиала. По имевшимся данным, он выехал на маршрутном такси в Улан-Удэ.



«Поздним вечером 8 сентября молодой человек самостоятельно вернулся, сообщив, что ездил в город встречаться с друзьями и проживал у одного из них. С ним всё в порядке», сообщили в МВД Бурятии.



Напомним, 3 сентября 17-летний парень покинул общежитие филиала. По имевшимся данным, он выехал на маршрутном такси в Улан-Удэ.«Поздним вечером 8 сентября молодой человек самостоятельно вернулся, сообщив, что ездил в город встречаться с друзьями и проживал у одного из них. С ним всё в порядке», сообщили в МВД Бурятии.

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