Житель Улан-Удэ организовал в своем сарае притон для наркоманов

За деньги мужчина изготавливал наркотики для приятелей
В Улан-Удэ полиция задержала 32-летнего горожанина, который организовал притон для изготовления и употребления наркотиков опийной группы.
Как сообщили в МВД Бурятии, с начала мая по конец июня хозяин жилища предоставлял помещение своего сарая для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркопотребителей 41 и 46 лет, посещавших помещение.
«Знакомые заранее переводили мужчине деньги на банковскую карту. Он самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. Запрещенные вещества он употреблял вместе с ними», - рассказали в МВД.
От освидетельствования на предмет употребления наркотика хозяин жилища отказался. За это его привлекли к административной ответственности в виде ареста на трое суток. В отношении посещавших его товарищей также составлены административные протоколы за потребление наркотических веществ.
С места происшествия полицейские изъяли шприцы и посуду для приготовления наркотика.
Как отметили в полиции, подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. За организацию наркоманского притона его ждет уголовная ответственность.
Фото: МВД Бурятии
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