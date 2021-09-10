Житель Улан-Удэ организовал в своем сарае притон для наркоманов

За деньги мужчина изготавливал наркотики для приятелей





В Улан-Удэ полиция задержала 32-летнего горожанина, который организовал притон для изготовления и употребления наркотиков опийной группы.

Как сообщили в МВД Бурятии, с начала мая по конец июня хозяин жилища предоставлял помещение своего сарая для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркопотребителей 41 и 46 лет, посещавших помещение.«Знакомые заранее переводили мужчине деньги на банковскую карту. Он самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. Запрещенные вещества он употреблял вместе с ними», - рассказали в МВД.От освидетельствования на предмет употребления наркотика хозяин жилища отказался. За это его привлекли к административной ответственности в виде ареста на трое суток. В отношении посещавших его товарищей также составлены административные протоколы за потребление наркотических веществ.С места происшествия полицейские изъяли шприцы и посуду для приготовления наркотика.Как отметили в полиции, подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. За организацию наркоманского притона его ждет уголовная ответственность.Фото: МВД Бурятии