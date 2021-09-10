В Улан-Удэ отловили собак, покусавших женщину

Как выяснилось, это был не единственный случай нападения





В Улан-Удэ работники службы отлова животных поймали двух собак, покусавших женщину на Левом берегу. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства администрации города.

«Обе собаки были отловлены, одна как безнадзорная, вторая как находящаяся на самовыгуле и представляющая опасность для людей», сообщили в комитете.





Напомним, сегодня утром в переулке Новый две собаки напали на женщину.«В 9 утра женщина шла на остановку. На улице были две собаки. Одна собака - хозяйский алабай, вторая - безнадзорная, которая прибилась к двору, где живёт алабай. Первой на прохожую напала безнадзорная собака, вцепилась в ногу, затем напал алабай. На крики пострадавшей выбежали соседи, которые отвлекли собак. Пострадавшая ушла домой, откуда её забрала скорая помощь», - рассказали в КГХ.На место происшествия сразу прибыла полиция, управление административного контроля, служба отлова.Также выяснилось, что утром эти же собаки напали на 19-летнюю девушку, укусив ее за ногу.В отношении хозяйки алабая уже составлено два административных протокола – за нарушение правил выгула домашних животных и за отсутствие у животного регистрации. После того, как пострадавшая получит медицинскую справку, владельлицу собаки также привлекут к ответственности за нападение животного на человека.Фото: КГХ