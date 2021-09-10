В Бурятии мужчина упал со скалы

Происшествие случилось на водопадах в Тункинском районе





Вчера вблизи поселка Аршан Тункинского района на водопадах реки Кынгырга со скалы сорвался 58-летний мужчина. На место происшествия из Кырена немедленно выехали спасатели. Пострадавший получил травмы, но, тем не менее, самостоятельно двинулся навстречу спасателям.

«Прибыв к пострадавшему, работники спасательной службы осмотрели его и эвакуировали на носилках в населенный пункт, после чего передали работникам скорой помощи», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: МЧС Бурятии