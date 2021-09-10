В Бурятии росгвардейцы пристрелили напавшую на ребенка собаку

Агрессивное животное покусало мальчика, а затем бросилось на полицейских





В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии навестили 6-летнего Максима, который после нападения агрессивной собаки проходил лечение в больнице. Росгвардейцы передали мальчику сладости и фрукты, а также пожелали скорейшего восстановления здоровья.

В свою очередь мама ребенка поблагодарила экипаж группы задержания вневедомственной охраны - сержанта полиции Цыдена Тулгатуева и младшего сержанта полиции Дениса Усынина, а также других и полицейских за спасение сына.- Спасибо огромное ребятам за то, что спасли моего сына. Оказались вовремя на месте, отвезли сына сразу в больницу. Медикам также огромнейшее спасибо, – поблагодарила женщина.Происшествие случилось еще в конце августа, когда группе задержания поступило сообщение о нападении собаки на ребенка. Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что на детской площадке полицейские отбивают мальчика от собаки. Кавказская овчарка прижала мальчика к забору и вцепилась в ногу, а затем набросилась на правоохранителей.Полицейские оттащили собаку от ребенка, а росгвардейцам пришлось застрелить агрессивного пса. Ребенка с рваными ранами ног увезли в больницу для оказания экстренной помощи.Как сообщили в МВД Бурятии, материалы, собранные по факту нападения животного на ребенка, направлены в административную комиссию для принятия правового решения. Хозяин собаки свою вину признал и оказывает посильную помощь пострадавшему мальчику.Фото: Росгвардия Бурятии