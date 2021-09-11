В Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг депутатской собственности

Жители высотки вступили в противоборство с шахматным международным гроссмейстером Инной Ивахиновой



Жители высотки, находящейся в центральной части самого густонаселенного Октябрьского района города Улан-Удэ, вступили в противоборство с депутатом парламента Бурятии - шахматным международным гроссмейстером Инной Ивахиновой.



Инна Ивахинова – человек довольно известный. В столице республики работает ее шахматная школа. Несколько лет назад ее избрали депутатом Народного Хурала.



Депутату Ивахиновой вчинили иск о признании за собственниками квартир в доме права общей долевой собственности на данный объект недвижимости. Высотка возведена по принципу долевого строительства. Народ подписывал договоры долевого участия, вносил деньги и потом получал жилье.



Как пояснили истцы в суде, в договорах, заключенных между заказчиком ООО «Социнвестжилстрой» и дольщиками, был пункт 4.1, в соответствии с которым в стоимость квартир входит фундамент и стены подвала.



«В соответствии с техническим паспортом подвал в доме отсутствует. Однако имеется цокольный этаж, где находится спорное помещение. Указанный цокольный этаж в силу строительных правил и норм фактически является подвальным этажом», - изложила свою точку зрения сторона-истец.



Когда в 2019 году жители получили выписку из ЕГРН, то они убедились, что данное помещение в доме принадлежит на праве собственности Инне Ивахиновой. Гроссмейстер-депутат через своего представителя на процессе иск не признала. Заявлено, что истец пропустил срок давности - жильцов дома никто не лишал возможности выяснить вопрос по помещению раньше, и они должны бы были знать о существовании срока давности. По расчетам ответчика, срок начал отсчитываться не позднее I квартала 2010 года, когда люди стали получать квартиры в доме.



Ситуация сложилась предельно странная. Истец говорил, что в договорах на строительство дома говорилось про подвал. А ответчик утверждал, что спорное нежилое помещение еще на стадии проектирования запланировано как цокольный этаж и не являлось подвалом или техническим подвалом.



Помимо Инны Ивахиновой, против удовлетворения иска выступал также представитель третьей стороны - Владимира Михайловича Арбатского. Гроссмейстер купила цокольное имущество у Арбатского.



Тезис о сроке давности выглядел серьезным аргументом. Точки зрения на него очень различались. Так, представитель истцов заявил, что в данном случае исковая давность не распространяется на выдвинутые требования, так как спор надлежит рассматривать по правилам негаторного иска. Негаторный иск представляет из себя внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьим лицам об устранении препятствий к пользованию и распоряжению имуществом.



В суде выяснилось, что когда строился дом, Владимир Арбатский тоже подписал договор с «Социнвестжилстроем» на участие в долевом строительстве и получил в собственность цоколь. Вернее, часть цоколя. Рассмотренный техпаспорт показал, что на цокольном этаже находятся места общего пользования площадью порядка 140 «квадратов», ну а основная (около 550 «квадратов») часть цоколя после покупки у Арбатского находится в руках Инны Ивахиновой. В своей части цоколя гроссмейстер, как выяснилось на процессе, сдает в аренду нежилые помещения. Но где тогда находятся пресловутые «фундамент и стены подвала», за которые дольщики выложили кровные денежки, согласно договорам?



«Оснований полагать, что спорные нежилые помещения находятся не в цокольном этаже, а в подвальном помещении у суда не имеется», - пришел к умозаключению районный судья Антон Орлов.



Раз недвижимость известной шахматистки Инны Ивахиновой вовсе не в подвале дома, то суд отверг претензии к ней.



Правда, немедленно возникает другой резонный вопрос. А где тогда подвал? Кто-нибудь из сонма правоохранительных органов, работающих в городе Улан-Удэ, может дать гражданам четкие разъяснения по поводу их подвальной собственности? Подвал ведь не может быть невидимым и неосязаемым. Дом – это объект капстроительства, а не воздушный замок. Жильцам многоэтажки чрезвычайно интересно посмотреть на эту свою оплаченную собственность.



Еще одним предметом спора был вопрос, позволено ли законом относить помещения наподобие цокольного помещения Инны Ивахиновой к общему имуществу многоквартирного дома.



Что до срока давности, то районный судья Орлов провозгласил, что истцы пропустили срок. Иск к шахматистке остался без удовлетворения. Но граждане намерены подать апелляцию в Верховный суд Бурятии.



Петр Санжиев, «Номер один».

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