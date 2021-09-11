Лжеинспекторы Роспотребнадзора Бурятии придумывают все новые способы обмана

Предприниматели республики снова стали жертвами мошенников



Роспотребнадзор по Бурятии в очередной раз обращает внимание на случаи мошенничества якобы от имени ведомства. Неустановленные лица звонят предпринимателям и юридическим лицам, рассказывают о предстоящей проверке и далее разными способами вымогают деньги.



«Стоит отметить, что мошенники время от времени активизируются, используя для введения граждан в заблуждение различные поводы и схемы: они представляются руководителем Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и назначают встречу в связи с поступлением жалоб, предлагают помощь в оформлении уголка для потребителей, предлагают для приобретения нормативно-правовые акты с последними изменениями», - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Кроме того, были случаи, когда мошенники по почте отправляли поддельные постановления о назначении административного наказания и требований уплаты штрафа якобы от руководителя Роспотребнадзора.



«Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного штрафа не соответствуют реквизитам Роспотребнадзора. Также неустановленные лица отправляют на почтовый адрес предпринимателей извещение о получении платных бандеролей, - говорится в сообщении ведомства. - Предпринимателям необходимо помнить, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия обязаны ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки, предъявить служебное удостоверение».



Фото: «Номер один»





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