В Бурятии сгорела дача



В ночь с 10 на 11 сентября произошел пожар в дачном доме. На момент прибытия огнеборцев Восьмого Прибайкальского отряда ГПС РБ строение горело изнутри. Из-за позднего сообщения в пожарную охрану спасти дом не удалось - в результате пожара он был уничтожен огнем на площади 64 кв.м. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, при обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону "101" или "112".

Напоминаем, что нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также напоминает, что в соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003 расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности.





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