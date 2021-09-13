В Бурятии приехавший в командировку омич погиб на пожаре

Его товарищ с тяжелыми ожогами находится в больнице





Днем 12 сентября в одном из многоквартирных домов Гусиноозерска произошел пожар. Как сообщили в сообществе «Селенга-инфо.24/7», в момент возгорания в квартире спали трое мужчин, приехавших из Омска в командировку на Гусиноозерскую ГРЭС. Один из них, почувствовав запах дыма, проснулся и стал будить остальных.

«Одного мужчину не удалось разбудить. Погиб на месте. Второй мужчина проснулся, но не смог выбраться, поскольку входная дверь была закрыта снаружи. В тяжёлом состоянии, 85% ожога, он находится в Гусиноозерской ЦРБ. Из квартиры через балкон по железным решеткам смог выбраться только один мужчина», сообщается в сообществе.







Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.Фото: «Селенга-инфо.24/7»