Пластиковая папка наделала переполох в правительстве Бурятии

Из здания эвакуировали всех чиновников и посетителей
Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в центре Улан-Удэ на крыльце здания правительства Бурятии обнаружен бесхозный пластиковый портфель. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования Росгвардии.
«В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что это пластиковая папка-портфель с документами. Для обеспечения безопасности проводилось оцепление прилегающей территории и эвакуация людей из административного здания», сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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