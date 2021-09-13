Пластиковая папка наделала переполох в правительстве Бурятии

Из здания эвакуировали всех чиновников и посетителей





Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в центре Улан-Удэ на крыльце здания правительства Бурятии обнаружен бесхозный пластиковый портфель. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования Росгвардии.





«В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что это пластиковая папка-портфель с документами. Для обеспечения безопасности проводилось оцепление прилегающей территории и эвакуация людей из административного здания», сообщили в Росгвардии Бурятии.





Фото: Росгвардия Бурятии