Житель Бурятии получил за смертельное ДТП «жамбаловский» срок

Мужчина сбил выходившую из машины женщину и сбежал





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Заиграевского района. Он обвинялся по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

Смертельный наезд произошел в январе 2020 года в селе Новоильинск. Водитель автомашины «УАЗ-31514» в темноте не заметил и сбил 62-летнюю женщину, выходила из стоявшего на обочине автомобиля «ВАЗ-21093». Пенсионерка погибла на месте, а водитель УАЗа уехал, затем бросил машину в ограде своего дома и сбежал. Однако позже его задержали.На суде мужчина пояснил, что просто не разглядел женщину, поскольку у него плохое зрение, а в тот день он забыл взять с собой очки. Бегство с место аварии он объяснил стрессом, а на счет обнаруженного в его крови алкоголя сообщил, что выпил уже после ДТП.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.Фото: ГИБДД Бурятии