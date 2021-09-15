Житель Улан-Удэ пообещал горожанам отстреливать собак без намордников и поводков

Мужчина сообщил об этом, развесив объявления



Жителей Улан-Удэ напугал неизвестный горожанин, который сообщил, что из-за своего страха перед собаками он будет их отстреливать.



"Вот такое у нашего дома повесили, а у мeня у caмoй coбaкa... боюсь теперь на улице выгуливать... Чтo же теперь дeлaть?", - написал анонимный пользователь.







В комментариях к посту пользователи заметили, что если собака будет на поводке и в наморднике, то ей ничего грозить не будет.



"Купи намордник, и перед выходом на прогулку надевай собаке, вот и всё, что нужно сделать. Это вот такой неадекват и шмальнуть может", - написал один из пользователей.



Напомним, с приближением холодов в столице Бурятии участились случаи нападения собак на людей. В конце августа собака



Фото: "Номер один"







Жителей Улан-Удэ напугал неизвестный горожанин, который сообщил, что из-за своего страха перед собаками он будет их отстреливать."Вот такое у нашего дома повесили, а у мeня у caмoй coбaкa... боюсь теперь на улице выгуливать... Чтo же теперь дeлaть?", - написал анонимный пользователь.В комментариях к посту пользователи заметили, что если собака будет на поводке и в наморднике, то ей ничего грозить не будет."Купи намордник, и перед выходом на прогулку надевай собаке, вот и всё, что нужно сделать. Это вот такой неадекват и шмальнуть может", - написал один из пользователей.Напомним, с приближением холодов в столице Бурятии участились случаи нападения собак на людей. В конце августа собака напала на ребенка в Северобайкальске. Позже ее пристрелили Росгвардейцы. 10 сентября жертвой двух собак стала жительница Левого берега. Кроме того, официально заявлено, что власти Улан-Удэ опасаются ухудшения ситуации с безнадзорными животными. Ведь с начала марта в столице Бурятии выпущено на волю почти 2500 бродячих собак.Фото: "Номер один"

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