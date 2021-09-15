В Улан-Удэ поймали лису

Животное бродило недалеко от школы №17



В паблике



Как сообщается в паблике, звонок в службу отлова поступил в 3 часа дня 14 сентября. Незамедлительно на место выехали бригады отлова ООО "Байкалагроветторг". Лиса была успешно поймана и доставлена для осмотра и обследования в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных.







Фото: "Весь Улан-Удэ", pixabay.com

В паблике "Весь Улан-Удэ" появилось видео пойманной лисицы. Как оказалось, животное обнаружили сотрудники службы отлова по ул. Ключевской недалеко от школы №17.Как сообщается в паблике, звонок в службу отлова поступил в 3 часа дня 14 сентября. Незамедлительно на место выехали бригады отлова ООО "Байкалагроветторг". Лиса была успешно поймана и доставлена для осмотра и обследования в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных.Фото: "Весь Улан-Удэ", pixabay.com

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