15.09.2021
Три района Бурятии получат средства на выплаты для пострадавших от паводков

Три района Бурятии получат средства на выплаты для пострадавших от паводков

Продолжается сбор заявок от жителей районов, пострадавших от стихии

Три района Бурятии получат средства на выплаты для пострадавших от паводков, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Так, Иволгинскому району направлено 14,9 млн. рублей. Средства будут выплачены на текущей неделе 157 гражданам, чьи дома оказались подтоплены из-за резкого подъёма реки Селенга. 141 человек, проживающий в Иволгинском районе, получит по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества, 16 жителям в связи с частичной утратой имущества будет выплачено по 50 тыс. рублей.

Тарбагатайскому району будет направлено 3,7 млн. рублей для оказания единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей жителям села Саянтуй, ДНТ и ДНП, попавших в зону подтопления. Единовременные выплаты будут направлены 376 гражданам.

Руководство Селенгинского района планирует выплатить единовременные компенсации пострадавшим и провести санитарную обработку территории в улусе Енхор.

Также подтопило придомовые участки в местности Баянгол, молочно-товарной фермы «Вершина» в селе Селендума. Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей будет направлена 118 гражданам, 7 жителям района будет выплачено по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества. Кроме этого району будет направлено дополнительно 247,2 тыс. рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по отсыпке низменных участков на реке Селенга в улусе Дэбэн.

"У нас сложилась такая практика, когда средства выделяются в начале недели, перечислены они гражданам должны быть также на этой неделе. Прошу министерства, ответственных в районах эту работу держать на контроле, деньги пострадавшие должны получить уже на этой неделе, не позже", - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

Справка:

Сбор заявок от жителей районов, пострадавших от стихии продолжается. Жители Иволгинского, Тарбагатайского, Селенгинского районов могут подавать свои заявки по номерам:

Иволгинский район:
- Администрация МО СП «Иволгинское» 8(30140)41-067
- Администрация МО СП «Сотниковское» 8(30140)24-121
- Администрация МО СП «Нижнеиволгинское» 8(30140)27-108
- Администрация МО СП «Оронгойское» 8(30140)25-270
- Администрация МО СП «Гильбиринское» 8(30140)41-166, 8(30140)28102, 8(991)369-9683

Тарбагатайский район:
- Приемная администрации Тарбагатайского района 8(30146) 56-0-41

Селенгинский район:
- Администрация МО «Селенгинский район» 8 (30145)41-281

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
паводок


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