Продолжается сбор заявок от жителей районов, пострадавших от стихии



Три района Бурятии получат средства на выплаты для пострадавших от паводков, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Так, Иволгинскому району направлено 14,9 млн. рублей. Средства будут выплачены на текущей неделе 157 гражданам, чьи дома оказались подтоплены из-за резкого подъёма реки Селенга. 141 человек, проживающий в Иволгинском районе, получит по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества, 16 жителям в связи с частичной утратой имущества будет выплачено по 50 тыс. рублей.



Тарбагатайскому району будет направлено 3,7 млн. рублей для оказания единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей жителям села Саянтуй, ДНТ и ДНП, попавших в зону подтопления. Единовременные выплаты будут направлены 376 гражданам.



Руководство Селенгинского района планирует выплатить единовременные компенсации пострадавшим и провести санитарную обработку территории в улусе Енхор.



Также подтопило придомовые участки в местности Баянгол, молочно-товарной фермы «Вершина» в селе Селендума. Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей будет направлена 118 гражданам, 7 жителям района будет выплачено по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества. Кроме этого району будет направлено дополнительно 247,2 тыс. рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по отсыпке низменных участков на реке Селенга в улусе Дэбэн.



"У нас сложилась такая практика, когда средства выделяются в начале недели, перечислены они гражданам должны быть также на этой неделе. Прошу министерства, ответственных в районах эту работу держать на контроле, деньги пострадавшие должны получить уже на этой неделе, не позже", - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Справка:



Сбор заявок от жителей районов, пострадавших от стихии продолжается. Жители Иволгинского, Тарбагатайского, Селенгинского районов могут подавать свои заявки по номерам:



Иволгинский район:

- Администрация МО СП «Иволгинское» 8(30140)41-067

- Администрация МО СП «Сотниковское» 8(30140)24-121

- Администрация МО СП «Нижнеиволгинское» 8(30140)27-108

- Администрация МО СП «Оронгойское» 8(30140)25-270

- Администрация МО СП «Гильбиринское» 8(30140)41-166, 8(30140)28102, 8(991)369-9683



Тарбагатайский район:

- Приемная администрации Тарбагатайского района 8(30146) 56-0-41



Селенгинский район:

- Администрация МО «Селенгинский район» 8 (30145)41-281



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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