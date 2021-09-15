Обвиняемый в смертельном ДТП житель Бурятии скрылся от правосудия

Мужчина объявлен в розыск





Заиграевский районный суд объявил в розыск местного жителя, обвиняемого по п. б ч.4 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».

Как сообщили «Номер один» в прокуратуре Заиграевского района, ДТП произошло 24 июля 2020 года на грунтовой дороге Илька - Татарский Ключ. Автомобиль, которым управлял обвиняемый, в связи с превышением скорости занесло. Машина слетела с дороги и несколько раз перевернулась. В результате одна из пассажирок – а всего в авто набилось 8 человек – погибла.После аварии водитель, не имеющий прав, скрылся с места ДТП. Однако вскоре его задержали. На период следствия с мужчины взяли подписку о невыезде.В июне этого года по делу начался суд, однако обвиняемый на него не явился. По месту жительства мужчину не обнаружили и объявили в розыск. В связи с нарушением подписки суд уже избрал ему более жесткую меру пресечения. Когда сельчанин будет пойман, его заключат под стражу.Фото: «Номер один»