В Бурятии оскорбленные женщины жгут автомобили своих обидчиков

Однако месть обходится им дорого





Сразу два случая поджога автомобилей, совершенных женщинами, расследуют в МВД Бурятии.

Так, вечером 12 сентября в полицию Тарбагатайского района поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного возле ограды дома в поселке Николаевский. В результате пожара автомобиль выгорел полностью.Как выяснилось, машина сгорела в результате поджога. Вскоре полицейские задержали подозреваемую 41-летнюю сельчанку.«Следствием установлено, что женщина несколько лет проживала с хозяином транспорта. В начале сентября пара рассталась по инициативе мужчины. Женщина, затаив обиду, пришла к бывшему сожителю для выяснения отношений. Зная, что автомобиль мужчина паркует возле ограды, она заранее взяла из дома канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла машину. Огнем автомобиль полностью уничтожен. Ущерб от действий злоумышленницы составил около 180 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.В ходе следствия женщина вину признала и возместила причиненный ущерб.К уголовной ответственности за поджог автомобиля будет привлечена и 66-летняя жительница села Сахарный Завод Бичурского района.«В середине июня к пенсионерке и ее сожителю в гости приехал сын мужчины из Кяхтинского района. Молодой человек припарковал автомобиль в ограде дома. Накануне вечером в ходе застолья между женщиной и пасынком возникла ссора и она ушла к своей родственнице. Молодой человек также ушел ночевать в другое жилище. Ночью злоумышленница вернулась и подожгла припаркованную иномарку обидчика. В результате возгорания автомобиль получил повреждения. Ущерб составил более 60 тысяч рублей», - рассказали в МВД.Фото: МВД Бурятии