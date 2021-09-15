В Бурятии с начала года погибли 12 байкеров

Большинству из них не было и 30 лет





В Бурятии зарегистрирован рост числа ДТП с участием водителей мототранспорта. Как сообщили в республиканском МВД, с начала года произошло 120 таких аварий. В них погибли 12 человек, 9 из них – молодые люди в возрасте от 21 до 34 лет. Травмы различной степени тяжести получили 89 байкеров, среди которых 31 – подростки в возрасте до 18 лет.

«В 83 случаях водители не имели прав. 37 участников аварий находились в состоянии алкогольного опьянения, а 6 нарушителей попали в ДТП, будучи лишенными прав», констатировали печальную статистику в полиции.



Для профилактики ДТП с участием байкеров полиция Бурятии шесть раз проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В его ходе проверено около 2500 единиц мототранспорта. В отношении водителей, допустивших нарушение ПДД, составлено 1485 административных материалов. 135 из них - за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Фото: ГИБДД Бурятии «В 83 случаях водители не имели прав. 37 участников аварий находились в состоянии алкогольного опьянения, а 6 нарушителей попали в ДТП, будучи лишенными прав», констатировали печальную статистику в полиции.Для профилактики ДТП с участием байкеров полиция Бурятии шесть раз проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В его ходе проверено около 2500 единиц мототранспорта. В отношении водителей, допустивших нарушение ПДД, составлено 1485 административных материалов. 135 из них - за управление транспортным средством в состоянии опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии

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