В регионе ежедневно проходит республиканский штаб по ликвидации последствий подтоплений



В Бурятии на ликвидацию последствий паводков направили свыше 60 млн рублей. Ежедневно проходит республиканский штаб по ликвидации последствий подтоплений, оказанию помощи пострадавшим и предупреждению паводков. В составе штаба работают 28 служб, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



По сообщению Минприроды Бурятии, для предупреждения ЧС на территории города Улан-Удэ завершены работы по отсыпке четырех низменных участков в пойме протоки Степная, общей протяжённостью 2,4 км. Стоимость работ составила 23 млн. рублей.



На участке протоки Степная р. Селенга в районе ул. Ольхонская наблюдается подмыв и обрушение береговой полосы. В непосредственной близости от кромки разрушаемого берега расположено 8 жилых домов.



- Министерством выдано положительное заключение на локальный сметный расчёт, которым предусматриваются работы по восстановлению береговой полосы на протяжении 300 метров. Стоимость работ составляет 18,8 млн рублей, и они сегодня поддержаны комиссией правительства, - рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.



В Закаменском районе досрочно завершены аварийно-восстановительные работы на защитной дамбе у с. Улекчин. На эти цели было выделено 16,3 млн рублей.



Продолжаются работы по ликвидации ЧС на территории сельского поселения «Нижнеторейское» Джидинского района и пгт. Наушки Кяхтинского района.



Также Минприроды заключает соглашение на проведение аварийно-восстановительных работ по отсыпке низменных участков от затопления водами р. Цаган-Гол в сельском поселении «Гусиное Озеро» Селенгинского района, частичное восстановление береговой линии р. Темник, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устройству защитной насыпи от затопления водами оз. Торма.



- Для оперативности и ускорения решения проблем штаб работает круглосуточно. В районах за счет средств регионального бюджета проведены неотложные аварийно-восстановительные работы на сумму 46,7 млн. рублей. Это и ремонт дамб и берегоукрепление, восстановление транспортной инфраструктуры и социально-значимых объектов, а также обеззараживание территорий, - отметил зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Фото: pixabay.com



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