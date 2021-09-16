В Бурятии возбудили уголовное дело на курьера

Мужчина устроился на работу, но продолжил получать пособие



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Северобайкальска, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат.

«Мужчина, признанный безработным, на основании срочного трудового договора устроился на работу курьером, однако продолжал получать пособие. Ущерб составил 61 тысячу рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: pixabay.com «Мужчина, признанный безработным, на основании срочного трудового договора устроился на работу курьером, однако продолжал получать пособие. Ущерб составил 61 тысячу рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com

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