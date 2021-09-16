В Селенгинском районе Бурятии прорвало дамбу

На место выехали республиканские чиновники и глава района



В улусе Енхор Селенгинского района произошел прорыв дамбы шириной порядка 10 метров, сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7». На место происшествия выехали заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева, начальник отдела регулирования водопользования и водного хозяйства Евгения Маковеева и глава района Станислав Гармаев.

«Обследовано 6 км защитной дамбы. Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ», - сообщается в паблике.



Фото: «Селенга-инфо.24/7» «Обследовано 6 км защитной дамбы. Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ», - сообщается в паблике.Фото: «Селенга-инфо.24/7»

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